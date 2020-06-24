Славия Прага стала чемпионом Чехии в сезоне-2019/20

Пражский клуб одержал победу над Викторией Пльзень, завоевав чемпионский титул.

Славия Прага выиграла у Виктории Пльзень и досрочно стала чемпионом Чехии в сезоне-2019/20.

"Красно-белые" победили с минимальным счетом благодаря голу Петра Шевчика, что обеспечило команде необходимый отрыв от своего соперника. За три тура до завершения чемпионата отрыв Спарты от Виктории составляет 9 очков, а также пражский клуб имеет преимущество по личным встречам.

Таким образом, Славия досрочно стала победителем чемпионата Чехии. Это уже второй подряд титул клуба, а в общем "лоскутные" становились чемпионами страны шесть раз.

Ранее сообщалось, что Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, обыграв Александрию.