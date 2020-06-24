Славия Прага стала чемпионом Чехии в сезоне-2019/20
Пражский клуб одержал победу над Викторией Пльзень, завоевав чемпионский титул.
Славия Прага выиграла у Виктории Пльзень и досрочно стала чемпионом Чехии в сезоне-2019/20.
"Красно-белые" победили с минимальным счетом благодаря голу Петра Шевчика, что обеспечило команде необходимый отрыв от своего соперника. За три тура до завершения чемпионата отрыв Спарты от Виктории составляет 9 очков, а также пражский клуб имеет преимущество по личным встречам.
Celebration in progress 🎉#hotovo20 pic.twitter.com/Hfg8MNSuJS— SK Slavia Prague EN ⭐️⭐️ (@slavia_eng) June 24, 2020
Таким образом, Славия досрочно стала победителем чемпионата Чехии. Это уже второй подряд титул клуба, а в общем "лоскутные" становились чемпионами страны шесть раз.
Ранее сообщалось, что Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, обыграв Александрию.
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