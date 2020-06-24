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Славия Прага стала чемпионом Чехии в сезоне-2019/20

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Пражский клуб одержал победу над Викторией Пльзень, завоевав чемпионский титул.
Славия досрочно стала чемпионом Чехии
Славия досрочно стала чемпионом Чехии
twitter.com/slavia_eng

Славия Прага выиграла у Виктории Пльзень и досрочно стала чемпионом Чехии в сезоне-2019/20.

"Красно-белые" победили с минимальным счетом благодаря голу Петра Шевчика, что обеспечило команде необходимый отрыв от своего соперника. За три тура до завершения чемпионата отрыв Спарты от Виктории составляет 9 очков, а также пражский клуб имеет преимущество по личным встречам.

Таким образом, Славия досрочно стала победителем чемпионата Чехии. Это уже второй подряд титул клуба, а в общем "лоскутные" становились чемпионами страны шесть раз.

Ранее сообщалось, что Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, обыграв Александрию.

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Теги: Славия, Славия Прага, Виктория Пльзень, чемпионат Чехии по футболу, футбол, чемпионство
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