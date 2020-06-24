Гармаш неожиданно сменил имидж
Футболист принял решение осветлить волосы.
Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш, который сейчас выступает на правах аренды за турецкий Ризеспор, решил сменить имидж.
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30-летний футболист появился на тренировке команды с новой прической - он решил осветить волосы.
Отметим, что в нынешнем сезоне Гармаш отыграл 10 матчей за Ризеспор во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
Напомним, Денис Гармаш перебрался в Ризеспор в начале января.
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