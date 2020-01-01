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"Надеюсь, что это не единственное достоинство Артема": Канделаки - о сексе с Милевским

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Телеведущая не стала отвечать на вопрос о интимной близости с форвардом.
Тина Канделаки
Тина Канделаки
instagram.com/tina_kandelaki/

Известная телеведущая и генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки в очередной раз прокомментировал слова Артема Милевскго о том, что у них был секс.

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“Я могу в очередной раз поразиться тому, что обычно среди мужчин всегда считалось неджентельменским рассказывать какие-то личные истории и хвастаться, что был с кем-то секс. В моей истории - это первый случай.

Ну, что же я могу сказать: на здоровье. Я надеюсь, что это не единственное достоинство Артема, он кстати был неплохим футболистом. Но вот так заявлять, что у него был секс со мной - выглядит крайне печально, если честно. Получается, что никаких других счастливых моментов в его жизни не было“.

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“Отвечать на вопрос, был ли секс, женщине надо в нескольких случаях: если ее застал муж, или если она находится на исповеди у духовника. Ты, мой родной, мне не муж и не духовник, поэтому можно я не буду отвечать на этот вопрос?“, - рассказала Канделаки в интервью на YouTube-канале у Дмитрия Гордона.

Ранее Милевский рассказал о драках с Алиевым.

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Теги: Тина Канделаки, футбол, Артем Милевский
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