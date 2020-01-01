Итальянец попал под следствие.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти обвиняется в неуплате налогов, об этом сообщает BBC Sport.

По информации источника, прокуратура Испании обвиняет итальянца в неуплате налогов на сумму в размере 1 миллиона евро. Анчелотти не внес в казну средства, которые получил за имиджевые права за период работы Анчелотти в Реале в период 2014-2015 года.

Отмечается, что мадридская прокуратора предполагает, что специалист скрывал доходы с целью уклониться от выполнения своих налоговых обязательств перед казной без каких-либо оснований на то.

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