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Анчелотти обвиняется в неуплате налогов

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Итальянец попал под следствие.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти обвиняется в неуплате налогов, об этом сообщает BBC Sport.

По информации источника, прокуратура Испании обвиняет итальянца в неуплате налогов на сумму в размере 1 миллиона евро. Анчелотти не внес в казну средства, которые получил за имиджевые права за период работы Анчелотти в Реале в период 2014-2015 года.

Отмечается, что мадридская прокуратора предполагает, что специалист скрывал доходы с целью уклониться от выполнения своих налоговых обязательств перед казной без каких-либо оснований на то.

Ранее сообщалось, что Диего Косте грозит полгода тюрьмы.

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Теги: Карло Анчелотти, футбол, суд
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