Луческу может возобновить тренерскую карьеру
Румынский специалист имеет несколько предложений.
Румынский специалист Мирча Луческу может возобновить тренерскую карьеру, об этом сообщает Ziare.
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По информации источника, услугами наставника активно интересуется швейцарский Сьон. Президент клуба лично заинтересован в приглашении Луческу. Функционер готов платить тренеру один миллион евро в год.
Кроме того, Луческу хотят пригласить неназванные клубы из Объединенных Арабских Эмиратов, однако специалист не готов рассматривать предложения из ОАЭ из-за низких финансовых условий.
Напомним, что Мирча сейчас находится без работы. Ранее он тренировал сборную Турции.
Ранее Луческу признался, что хотел уйти с Шахтера в 2008 году.
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