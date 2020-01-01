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Луческу может возобновить тренерскую карьеру

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Румынский специалист имеет несколько предложений.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Румынский специалист Мирча Луческу может возобновить тренерскую карьеру, об этом сообщает Ziare.

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По информации источника, услугами наставника активно интересуется швейцарский Сьон. Президент клуба лично заинтересован в приглашении Луческу. Функционер готов платить тренеру один миллион евро в год.

Кроме того, Луческу хотят пригласить неназванные клубы из Объединенных Арабских Эмиратов, однако специалист не готов рассматривать предложения из ОАЭ из-за низких финансовых условий.

Напомним, что Мирча сейчас находится без работы. Ранее он тренировал сборную Турции. 

Ранее Луческу признался, что хотел уйти с Шахтера в 2008 году.

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Теги: Мирча Луческу, футбол
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