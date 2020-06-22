Ребров: Меня все время куда-то "сватают", невозможно читать

Специалист не собирается покидать Ференцварош.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров заявил, что не планирует покидать команду в ближайшее время.

“У болельщиков Ференцвароша нет баннеров и кричалок обо мне. Я слабо знаю венгерский язык, но вижу отношение здешних людей. Мне нравиться работать здесь, мотивация никуда не делась“.

Украинский специалист прокомментировал слухи об интересе Фенербахче.

“Не знаю, почему меня все время куда-то “сватают“. В последнее время появилось много лишней информации, невозможно читать. Так всегда: если ты успешен - к твоей персоне есть интерес, если проиграл пару матчей подряд - будь готов к другому отношению“, - заявил Ребров в эфире программы Профутбол.

Ранее Ребров сравнил тренерское кресло в Динамо с электрическим стулом.