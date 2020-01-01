Автор единственного гола сборной Ирака на ЧМ скончался от коронавируса
Ахмед Ради ушел из жизни в возрасте 57 лет.
Бывший нападающий сборной Ирака Ахмед Ради скончался от COVID-19. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Отмечается, что футболиста госпитализировали 13 июня. После этого ему стало лучше, и он отправился на домашнее лечение.
Но 18 числа Ради снова попал в больницу, где его так и не удалось спасти.
Отметим, что Ахмед Ради является автором единственного гола сборной Ирака на чемпионатах мира. В 1986 году он отметился точным ударом в ворота Бельгии.
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