Автор единственного гола сборной Ирака на ЧМ скончался от коронавируса

Ахмед Ради ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Бывший нападающий сборной Ирака Ахмед Ради скончался от COVID-19. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Отмечается, что футболиста госпитализировали 13 июня. После этого ему стало лучше, и он отправился на домашнее лечение.

Но 18 числа Ради снова попал в больницу, где его так и не удалось спасти.

Отметим, что Ахмед Ради является автором единственного гола сборной Ирака на чемпионатах мира. В 1986 году он отметился точным ударом в ворота Бельгии.