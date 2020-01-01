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Кравец помог Кайсериспору выиграть матч, отличившись голом

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Команда украинца разобралась с Генчлербирлиги.
Артем Кравец
Артем Кравец
twitter.com/kayserispor

В матче 28-го тура чемпионата Турции Кайсериспор, за который выступает украинец Артем Кравец, принимал Генчлербирлиги.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Вначале на 36-й минуте отличился Педро Энрике, а уже на 89-й Кравец удвоил преимущество своей команды - после контратаки украинец замкнул прострел с фланга.

Вашему вниманию видео гола Артема Кравца:

Ранее сообщалось, что Динамо Брест с Милевским обыграло Городею, поднявшись на третью строчку.

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Теги: Артем Кравец, Кайсериспор, чемпионат Турции по футболу, футбол, гол, видео
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