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Динамо Брест с Милевским обыграло Городею, поднявшись на третью строчку

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Подопечные Сергея Ковальчука уверенно обыграли соперника.
Артем Милевский
Артем Милевский
dynamo-brest.by

В поединке 14-го тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на своем поле одержало победу над Городеей.

Счет в этом матче открыл игрок гостей Сергей Архипов, но уже через минуту экс-форвард киевского Динамо Артем Милевский восстановил паритет.

Во втором тайме этой встречи Денис Лаптев и Михаил Гордейчук забили по голу, принеся брестскому клубу победу.

Теперь клуб из Бреста расположился на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в своем активе 25 баллов.

Динамо Брест - Городея 3:1
Голы: Милевский, 29, Лаптев, 66, Гордейчук, 71 - Архипов, 28

Динамо: Игнатович - Печенин, Павловец, Хачериди, Веретило - Нойок, Кисляк, Гордейчук (Садовский, 90+1), Милевский (Юзепчук, 77), Быков - Лаптев (Витус, 86).

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Теги: Динамо Брест, Артем Милевский, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, чемпионат Беларуси
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