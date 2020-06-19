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Фенербахче готов арендовать форварда Шахтера - СМИ

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Турецкий клуб интересуется очередным украинцем.
Александр Зубков
Александр Зубков
Fradi.hu

Фнербахче заинтересован в аренде форварда Шахтера, который ныне выступает на правах аренды за Ференцварош, Александра Зубкова, об этом сообщает Sabah.

По информации источника, турецкий клуб готов заплатить Шахтеру один миллион евро за годовую аренду футболиста.

Что касается зарплаты юному нападающему, то “канарейки“ готовы взять на себя эти обязательства.

Напомним, что Фенербахче заинтересован в приглашение Сергея Реброва на пост главного тренера команды, а также в покупке Морозюка.

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Теги: Фенербахче, Александр Зубков, футбол, чемпионат Турции
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