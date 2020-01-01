Кварцяный составил символическую сборную всех времен
Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный, который ныне занимает пост главы Федерации футбола Волыни, составил собственную символическую сборную всех времен.
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Специалист в интервью YouTube-каналу Вацко Live озвучил игроков, которых бы вошли в команду лучших футболистов.
Отметим, что в состав мечты Кварцяный включил четверых украинцев: Евгений Хачериди, Анатолий Тимощук, Йожеф Сабо и Олег Лужный.
Вашему вниманию символическая сборную Виталия Кварцяного:
Вратарь: Лев Яшин;
Правый защитник: Олег Лужный;
Центральные защитники: Вирджил ван Дейк, Евгений Хачериди;
Левый защитник: Роберто Карлос;
Правый полузащитник: Гарринча;
Центральные полузащитники: Анатолий Тимощук, Йожеф Сабо;
Левый полузащитник: Джордж Бест;
Нападающие: Пеле, Криштиану Роналду.
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