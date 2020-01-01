Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кварцяный составил символическую сборную всех времен

Комментариев: 0
Специалист включил в команду украинских игроков.
Виталий Кварцяный
Виталий Кварцяный
ФК Металлист

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный, который ныне занимает пост главы Федерации футбола Волыни, составил собственную символическую сборную всех времен.

Читай также: УПЛ - вторая лига в Европе по частоте назначения одиннадцатиметровых ударов

Специалист в интервью YouTube-каналу Вацко Live озвучил игроков, которых бы вошли в команду лучших футболистов.

Отметим, что в состав мечты Кварцяный включил четверых украинцев: Евгений Хачериди, Анатолий Тимощук, Йожеф Сабо и Олег Лужный.

Вашему вниманию символическая сборную Виталия Кварцяного:

Вратарь: Лев Яшин;
Правый защитник: Олег Лужный;
Центральные защитники: Вирджил ван Дейк, Евгений Хачериди;
Левый защитник: Роберто Карлос;
Правый полузащитник: Гарринча;
Центральные полузащитники: Анатолий Тимощук, Йожеф Сабо;
Левый полузащитник: Джордж Бест;
Нападающие: Пеле, Криштиану Роналду.

Вашему вниманию ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Поделись:
Теги: Виталий Кварцяный, символическая сборная, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь