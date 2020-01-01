Кварцяный составил символическую сборную всех времен

Специалист включил в команду украинских игроков.

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный, который ныне занимает пост главы Федерации футбола Волыни, составил собственную символическую сборную всех времен.

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Специалист в интервью YouTube-каналу Вацко Live озвучил игроков, которых бы вошли в команду лучших футболистов.

Отметим, что в состав мечты Кварцяный включил четверых украинцев: Евгений Хачериди, Анатолий Тимощук, Йожеф Сабо и Олег Лужный.

Вашему вниманию символическая сборную Виталия Кварцяного:

Вратарь: Лев Яшин;

Правый защитник: Олег Лужный;

Центральные защитники: Вирджил ван Дейк, Евгений Хачериди;

Левый защитник: Роберто Карлос;

Правый полузащитник: Гарринча;

Центральные полузащитники: Анатолий Тимощук, Йожеф Сабо;

Левый полузащитник: Джордж Бест;

Нападающие: Пеле, Криштиану Роналду.

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