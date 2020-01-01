Барселона выиграла суд у Неймара

Бразилец должен заплатить почти семь миллионов каталонскому клубу.

Барселона выиграла суд у бывшего футболиста команды Неймара, об этом сообщает официальный сайт “сине-гранатовых“.

Бразильский футболист требовал у каталонского клуба 43,6 миллионов евро, которые должен был получить в качестве бонуса за продление контракта.

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Социальный Суд Барселоны отклонил иск Неймара. Кроме того, суд обязал бразильца вернуть каталонцам 6,7 миллионов евро.

Отмечается, что представители футболиста могут обжаловать данное решение в апеляционном суде.

В текущем сезоне Неймар провел 22 матча за ПСЖ, в которых забил 18 голов и отдал десять голевых передач.

Ранее Неймар признался игрокам ПСЖ, что хочет вернуться в Барселону.