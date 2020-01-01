Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона выиграла суд у Неймара

Комментариев: 0
Бразилец должен заплатить почти семь миллионов каталонскому клубу.
Неймар
Неймар
Getty Images

Барселона выиграла суд у бывшего футболиста команды Неймара, об этом сообщает официальный сайт “сине-гранатовых“.

Бразильский футболист требовал у каталонского клуба 43,6 миллионов евро, которые должен был получить в качестве бонуса за продление контракта.

Читай также: Неймар попадет на обложку FIFA 21, если откажется от трансфера в Барселону

Социальный Суд Барселоны отклонил иск Неймара. Кроме того, суд обязал бразильца вернуть каталонцам 6,7 миллионов евро. 

Отмечается, что представители футболиста могут обжаловать данное решение в апеляционном суде.

В текущем сезоне Неймар провел 22 матча за ПСЖ, в которых забил 18 голов и отдал десять голевых передач.

Ранее Неймар признался игрокам ПСЖ, что хочет вернуться в Барселону.

Поделись:
Теги: Неймар, Барселона, ПСЖ, футбол, суд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь