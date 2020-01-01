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УЕФА утвердил процедуру жеребьевки квалификации на ЧМ-2022

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Отбор на мировое первенство пройдет с марта 2021 по март 2022 года.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
Getty Images

Исполнительный комитет УЕФА утвердил процедуру жеребьевки отборочного турнира на ЧМ-2022 для Европы. Теперь это решение должно быть ратифицировано со стороны ФИФА. Об этом сообщает УАФ.

Отмечается, что европейские команды сразятся за выход на чемпионат мира в десяти группах (пять групп по шесть команд и еще пять - по пять сборных).

Десять победителей групп выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Оставшиеся три путевки разыграют между 12 командами. Это десять сборных, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие команды Лиги наций, которые не будут на одном из первых двух мест в группе отбора на ЧМ.

Эти 12 сборных сыграют в плей-офф, где в полуфинале определятся шесть лучших, которые в финале разыграют три путевки.

Схема
Схема
УАФ

Отборочный турнир пройдет с марта 2021 по март 2022 года.

На ЧМ-2022 Европу представят 13 команд, Африку - 5, Южную Америку и Азию - по 4,5, КОНКАКАФ - 3,5, Океанию - 0,5. Еще одна лицензия досталась Катару как хозяину мундиаля.

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Теги: футбол, УЕФА, ЧМ-2022
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