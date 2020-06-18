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У экс-тренера Барселоны диагностировали серьезную неизлечимую болезнь

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От этого недуга в сентябре прошлого года скончался экс-футболист Фернандо Риксен, которому было 43 года.
Хуан Карлос Унсуэ
Хуан Карлос Унсуэ
Getty Images

Тренер Хуан Карлос Унсуэ, который был помощником Луиса Энрике в Барселоне и возглавлял Сельту, серьезно болен.

По информации Marca, у специалиста диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) неизлечимая болезнь, коротая со временем приводит к параличу. Все, что современная медицина может предложить больным БАС - это поддерживающая терапия.

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53-летний Унсуэ в прошлом играл на позиции вратаря, начав карьеру в Осасуане, а затем став дублером в Барселоне. Позже Унсуэ перебрался в Сельту, где отыграл 222 матча в Примере. Игровую карьеру Хуан Карлос завершил в Осасуне в 2003 году.

Первая тренерская должность у специалиста была в Барселоне - он работал с вратарями под руководством Франка Райкаарда, а затем Пепа Гвардиолы. В 2010 году Унсуэ встал у руля Нумансии, потом опять поработал с каталонским клубом, и возглавил Расинг, где не провел ни одного матча и ушел в Сельту помогать Луису Энрике.

Позже Унсуэ работал с Энрике в Барселоне. Вместе с ним команда выиграла требл в сезоне-2014/15. В 2017 были слухи, что специалист займет должность главного тренера, но клуб выбрал Эрнесто Вальверде, а Хуан Карлос отправился в Сельту. Последним местом его работы была Жирона.

Стоит сказать, что из-за этой же болезни в сентябре 2019 года умер 43-летний Фернандо Риксен.

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Теги: Хуан Карлос Унсуэ, болезнь, футбол, вне игры
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