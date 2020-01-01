УЕФА призвал закрыть летнее трансферное окно до 5 октября

Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил некоторые меры, которые введены из-за негативного влияния пандемии коронавируса.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил ряд временных мер к правилам лицензирования клубов и финансовому фэйр-плей, а также огласил свои рекомендации относительно даты закрытия летнего трансферного окна.

"Крайний срок заявки игроков на групповые этапы еврокубковых турниров сезона-2020/21 был установлен на 6 октября 2020 года.

Учитывая это, Исполнительный комитет УЕФА призывает все европейские ассоциации перенести срок окончания летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года", - говорится на официальном сайте УЕФА.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций также объяснила цели этих принятых экстренных мер:

Цели принятых экстренных мер:

предоставить клубам гибкие возможности, при том что они продолжат своевременно выполнять трансферные и зарплатные обязательства;

предоставить клубам больше времени, чтобы определить и подсчитать незапланированный объем недополученных доходов;

нейтрализовать негативное воздействие пандемии, позволив клубам скорректировать расчеты безубыточности на фоне падения доходов в 2020 и 2021 годах, и в то же время защитить систему от злоупотреблений;

обеспечить равное отношение к клубами, которые могли ощутить воздействие COVID-19 в разные отчетные периоды из-за различий в сроках окончания фискальных годов и календарях национальных чемпионатов;

решить фактическую проблему, которой является падение доходов из-за COVID-19, а не неэффективное управление финансами;

сохранить дух и цели финансового "фэйр-плей" для устойчивости футбола в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что УЕФА изменил формат квалификации Лиги чемпионов.