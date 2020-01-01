Нани: Роналду может закончить карьеру в МЛС

Португалец высказался о будущем своего соотечественника.

Экс-полузащитник сборной Португалии Луиш Нани не исключил, что нападающий Криштиану Роналду может сменить клубную прописку.

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“Вполне возможно, что Криштиану Роналду закончит карьеру в МЛС. Не могу дать 100% гарантий, но такая вероятность есть“, - признался Нани в интервью ESPN.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к уходу из Ювентуса по окончанию сезона.