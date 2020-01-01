Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ребров прокомментировал слухи о возможном назначении в Фенербахче

Комментариев: 0
Украинец не обращает внимание на слухи.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
www.nemzetisport.hu

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время может перебраться в Турцию.

Читай также: Экс-тренер Динамо: Реброва забросают камнями в Турции

Турецкие СМИ сообщали об интересе Фенербахче к украинскому специалисту.

“Слухи из Турции могут идти о ком угодно. Например, в прошлом году ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции такие вещи абсолютно нормально.

Фенербахче? Это слухи. Никаких официальных разговоров с представителями турецкого клуба у меня не было“, - рассказал Ребров в интервью Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Ребров завоевал седьмой трофей в качестве тренера.

Поделись:
Теги: Сергей Ребров, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь