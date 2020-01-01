Ребров прокомментировал слухи о возможном назначении в Фенербахче
Украинец не обращает внимание на слухи.
Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время может перебраться в Турцию.
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Турецкие СМИ сообщали об интересе Фенербахче к украинскому специалисту.
“Слухи из Турции могут идти о ком угодно. Например, в прошлом году ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции такие вещи абсолютно нормально.
Фенербахче? Это слухи. Никаких официальных разговоров с представителями турецкого клуба у меня не было“, - рассказал Ребров в интервью Футбол 1/2/3.
Ранее сообщалось, что Ребров завоевал седьмой трофей в качестве тренера.
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