Ребров прокомментировал слухи о возможном назначении в Фенербахче

Украинец не обращает внимание на слухи.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время может перебраться в Турцию.

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Турецкие СМИ сообщали об интересе Фенербахче к украинскому специалисту.

“Слухи из Турции могут идти о ком угодно. Например, в прошлом году ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции такие вещи абсолютно нормально.

Фенербахче? Это слухи. Никаких официальных разговоров с представителями турецкого клуба у меня не было“, - рассказал Ребров в интервью Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Ребров завоевал седьмой трофей в качестве тренера.