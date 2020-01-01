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Стало известно, когда состоится Суперкубок УЕФА

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Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА
Getty Images

Сегодня, 17 июня, УЕФА провел видеоконференцию на которой решалась судьба доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Организация приняла решение, что доигровка еврокубковых турниров состоится в августе в формате мини-турниров. Лига чемпионов будет доиграна в Португалии, а Лига Европы - в Германии.

Что касается Суперкубка УЕФА, то европейский футбольный союз постановил, что поединок между победителями турниров состоится в в Будапеште на Пушкаш Арене 24 сентября.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 пройдет в 12 городах.

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Теги: Суперкубок УЕФА, футбол
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