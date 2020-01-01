Стало известно, когда состоится Суперкубок УЕФА

Сегодня, 17 июня, УЕФА провел видеоконференцию на которой решалась судьба доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Организация приняла решение, что доигровка еврокубковых турниров состоится в августе в формате мини-турниров. Лига чемпионов будет доиграна в Португалии, а Лига Европы - в Германии.

Что касается Суперкубка УЕФА, то европейский футбольный союз постановил, что поединок между победителями турниров состоится в в Будапеште на Пушкаш Арене 24 сентября.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 пройдет в 12 городах.