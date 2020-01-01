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Ребров завоевал седьмой трофей в качестве тренера

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Подопечные Сергея Реброва досрочно стали чемпионами Венгрии.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош разобрался с Гонведом, забив два безответных гола в ворота соперника.

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Эта победа позволила подопечным Сергея Реброва обеспечить себе досрочное чемпионство. Примечательно, что Ференцварош с украинцем во главе уже второй раз подряд становится чемпионом Венгрии.

Кроме того, для Реброво это уже седьмой трофей на посту тренера. Ранее он с киевским Динамо дважды становился чемпионом УПЛ и также два раза завоевал Кубок Украины, а еще один раз - Суперкубок.

Также украинец работал главным тренером в Аль-Ахли (Саудовская Аравия), но его команда сумела стать только вице-чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров возглавит киевское Динамо, если команда не попадет в Лигу чемпионов.

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Теги: Сергей Ребров, Ференцварош, чемпионат Венгрии по футболу, футбол, чемпионство
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