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Павелко рассказал, какие вопросы будут решаться на заседании УЕФА

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Исполком УЕФА рассмотрит вопросы о доигровке нынешнего еврокубкового сезона.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
facebook.com/andriy.pavelko/

Президент Украиской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, какие вопросы будут рассматриваться на исполкоме УЕФА.

"Есть повестка дня на среду и четверг. Будет принят ряд решений о доигровке нынешнего сезона в еврокубках и начале следующего.

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Также решатся вопросы касаемо национальных сборных: доигровка стыковых матчей на Евро-2020, поединки Лиги Наций, которые должны пройти осенью", - сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.

Отметим, что заседание Исполкома УЕФА состоится по видеосвязи в среду, 17 июня.

Ранее сообщалось, что стали известны детали завершения еврокубкового сезона-2019/20.

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Теги: Андрей Павелко, УЕФА, футбол, Лига Чемпионов, Лига Европы, Евро-2020, Лига наций
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