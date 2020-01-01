Павелко рассказал, какие вопросы будут решаться на заседании УЕФА

Исполком УЕФА рассмотрит вопросы о доигровке нынешнего еврокубкового сезона.

Президент Украиской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, какие вопросы будут рассматриваться на исполкоме УЕФА.

"Есть повестка дня на среду и четверг. Будет принят ряд решений о доигровке нынешнего сезона в еврокубках и начале следующего.

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Также решатся вопросы касаемо национальных сборных: доигровка стыковых матчей на Евро-2020, поединки Лиги Наций, которые должны пройти осенью", - сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.

Отметим, что заседание Исполкома УЕФА состоится по видеосвязи в среду, 17 июня.

Ранее сообщалось, что стали известны детали завершения еврокубкового сезона-2019/20.