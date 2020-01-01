Экс-игрок Шахтера может перебраться в Грузию
Грузинский клуб хочет подписать форварда.
Футболист бразильского Крузейро Марсело Морено может перебраться в Грузию, об этом сообщает Goal.
По информации источника, услугами боливийского нападающего заинтересован Динамо из Батуми.
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Тренерский штаб грузинского клуба хочет усилию линию атаки, ведь ключевой форвард команды Николоз Сабанадзе в 29 лет завершил карьеру из-за тяжелой травмы.
Напомним, что Морено с 2008 по 2012 год выступал за донецкий Шахтер.
В текущем сезоне Морено провел за Крузейро три матча, в которых не сумел отличиться голевыми действиями.
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