Экс-игрок Шахтера может перебраться в Грузию

Грузинский клуб хочет подписать форварда.

Футболист бразильского Крузейро Марсело Морено может перебраться в Грузию, об этом сообщает Goal.

По информации источника, услугами боливийского нападающего заинтересован Динамо из Батуми.

Читай также: Соболь: Свое будущее связываю с Брюгге

Тренерский штаб грузинского клуба хочет усилию линию атаки, ведь ключевой форвард команды Николоз Сабанадзе в 29 лет завершил карьеру из-за тяжелой травмы.

Напомним, что Морено с 2008 по 2012 год выступал за донецкий Шахтер.

В текущем сезоне Морено провел за Крузейро три матча, в которых не сумел отличиться голевыми действиями.

Ранее стало известно, что Дуглас Коста может покинуть Ювентус.