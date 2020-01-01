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Экс-игрок Шахтера может перебраться в Грузию

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Грузинский клуб хочет подписать форварда.
Марсело Морено
Марсело Морено
Getty Images

Футболист бразильского Крузейро Марсело Морено может перебраться в Грузию, об этом сообщает Goal.

По информации источника, услугами боливийского нападающего заинтересован Динамо из Батуми.

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Тренерский штаб грузинского клуба хочет усилию линию атаки, ведь ключевой форвард команды Николоз Сабанадзе в 29 лет завершил карьеру из-за тяжелой травмы.

Напомним, что Морено с 2008 по 2012 год выступал за донецкий Шахтер.

В текущем сезоне Морено провел за Крузейро три матча, в которых не сумел отличиться голевыми действиями.

Ранее стало известно, что Дуглас Коста может покинуть Ювентус.

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Теги: Марсело Морено, футбол
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