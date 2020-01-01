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Морозюк может перебраться в Фенербахче

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Турецкий клуб готов купить украинца.
Николай Морозюк
Николай Морозюк
caykurrizespor.org.tr

Украинский футболист Ризеспора Николай Морозюк может стать игроком Фенербахче, об этом сообщает Fotospor.

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По информации источника, руководство команд начали процесс переговоров о возможном трансфере.

Отмечается, что Морозюк готов сменить клуб в летнее трансферное окно. Ключевым в принятие решение стало то, что Фенербахче базируются в Стамбуле.

В текущем сезоне Морозюк провел 23 матча за Ризеспор, в которых он забил один гол и выполнил один голевой пас.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может присоединиться к Фенербахче.

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Теги: Николай Морозюк, Фенербахче, Ризеспор, футбол, чемпионат Турции
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