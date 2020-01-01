ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в ретро-образе
ФИФА отмечает пятидесятилетие чемпионата мира-1970.
ФИФА в Twitter опубликовала изображение нынешних игроков, если бы они выступали в 70-х годах.
Международная федерация представила фотографии футболистов в преддверии 50-летие чемпионата мира-1970, который проходил в Мексике.
Первыми игроками стали - нападающий Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) и Неймар (Бразилия).
Ранее сообщалось, что защитник Шахтера женился на финалистке Мисс Украина.
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