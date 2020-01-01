ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в ретро-образе

ФИФА отмечает пятидесятилетие чемпионата мира-1970.

ФИФА в Twitter опубликовала изображение нынешних игроков, если бы они выступали в 70-х годах.

Международная федерация представила фотографии футболистов в преддверии 50-летие чемпионата мира-1970, который проходил в Мексике.

Первыми игроками стали - нападающий Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) и Неймар (Бразилия).

twitter.com/fifaworldcup

twitter.com/fifaworldcup

twitter.com/fifaworldcup

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера женился на финалистке Мисс Украина.