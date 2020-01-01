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Левандовски - главный претендент на Золотой мяч по версии Goal

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Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Авторитетное издание Goal составило рейтинг игроков, которые претендуют на Золотой мяч по итогам сезона-2019/20.

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По мнению экспертов издания, главным кандидатом на награду является нападающий Баварии Роберт Левандовски. Второе место занял аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси. Тройку лидеров замкнул португальский нападающий Юваентуса Криштиану Роналду.

Топ-10 главных претендентов на Золотой мяч по версии Goal:

1. Роберт Левандовски (Бавария).

2. Лионель Месси (Барселона).

3. Криштиану Роналду (Ювентус).

4. Кевин Де Брейне (Манчестер Сити).

5. Томас Мюллер (Бавария).

6. Неймар (ПСЖ).

7. Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд).

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ).

9. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд).

10. Серж Гнабри (Бавария).

Вашему вниманию ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

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Теги: Роберт Левандовски, футбол, рейтинг, Бавария
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