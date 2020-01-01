Ибрагимович может перейти в собственный клуб

Швед может вернуться в родную страну.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович по окончании сезона может вернуться на родину.

Как сообщает журналист Николо Скира, 38-летней шведский форвард хочет подписать Хаммарбю, совладельцем которого является сам Ибрагимович.

Напомним, что действующий контракт Златана с Миланом рассчитан до 30 июня 2020 года.

Отмечается, что в ближайшее время агент Ибрагимовича Мино Райола проведет встречу с исполнительным директором “россонери“ Иваном Газидисом по поводу будущего игрока.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович требует у Милана обсудить новый контракт.