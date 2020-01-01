Ибрагимович может перейти в собственный клуб
Швед может вернуться в родную страну.
Нападающий Милана Златан Ибрагимович по окончании сезона может вернуться на родину.
Как сообщает журналист Николо Скира, 38-летней шведский форвард хочет подписать Хаммарбю, совладельцем которого является сам Ибрагимович.
Напомним, что действующий контракт Златана с Миланом рассчитан до 30 июня 2020 года.
Отмечается, что в ближайшее время агент Ибрагимовича Мино Райола проведет встречу с исполнительным директором “россонери“ Иваном Газидисом по поводу будущего игрока.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович требует у Милана обсудить новый контракт.
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