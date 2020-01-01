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Соболь: Свое будущее связываю с Брюгге

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Украинец не намерен возвращаться в Украину.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
‎clubbrugge.be

Футболист Брюгге Эдуард Соболь, который принадлежит Шахтеру, прокомментировал продление арендного соглашения между командами.

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“Все решалось между клубами. Они сошлись на годе аренды с правом выкупа. В последнее время часто общался с тренером и президентом. Для них я - игрок Брюгге. Они на меня рассчитывают. Рады, что я остаюсь в команде. Такие же эмоции и у меня.

Свое будущее связываю с Брюгге. Делаю все, чтобы остаться в этом клубе. Сейчас клубы договорились об аренде на год. Но у Брюгге в планах оставить меня больше, чем на один сезон“, - рассказал Соболь в интервью ПроФутболу.

Соболь выступает за Брюгге с июля 2019 года. За это время он провел 36 матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что лидер Шахтера пропустит шесть месяцев из-за травмы.

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Теги: Эдуард Соболь, Брюгге, чемпионат Бельгии, футбол
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