Почеттино - о своем будущем: Это вопрос на миллион долларов

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Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал о своем возвращении в футбол.

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“Мое возвращение? Это вопрос на миллион долларов. Я спрашиваю своего помощника каждый день: когда мы вернемся, в какой клуб?

Великий Хорхе Гриффа говорил, когда мне было 16 или 17 лет: “Маурисио, футбол будет направлять тебя туда, куда он хочет, а не туда, куда хочешь именно ты. Доверься и делай все, что нужно, дабы быть подготовленным, когда футбол примет решение за тебя“.

Так что я считаю, что самое главное быть готовым и открытым к тому моменту, когда футбол решит, куда меня направить“, - заявил Почеттино в интервью Cope.

Ранее Почеттино выразил готовность вернуться к работе.