Кокорин: Я не считаю, что Ракицкий предал Украину, перейдя в Зенит

Футболист должен кормить семью.

Нападающий Зенита Александр Кокорин поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого в российский клуб.

Форвард провел совместный прямой эфир с бывшим игроком киевского Динамо Александром Алиевым на YouTube-канале Кент.

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“Ракицкий объявил, что завершил в сборной по понятным причинам. Он прекрасно понимает, что его больше не вызовут.

Я недавно как никто близко прикоснулся к государственной системе. Хорошего там ничего нет. Там люди, у которых свое мышление, политические стратегии, от чего будет выгодно им в дальнейшем.

Рак - гениальный футболист, как можно было его не вызывать в сборную? Это абсурд и бред. Я не считаю, что он предал свою страну, перейдя в Зенит. Он должен кормить семью, у него хорошее предложение. Он пришел и выиграл кубки тут“, - заявил Кокорин.

Ранее Алиев признался, что закодировался при переходе в Динамо из Локомотива.