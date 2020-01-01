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Подопечные Реброва добыли очередную победу в чемпионате Венгрии

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Ференцварош сумел обыграть соперника с минимальным счетом.
Ференцварош добыл победу в чемпионате Венгрии
Ференцварош добыл победу в чемпионате Венгрии
fradi.hu

В матче 29-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош принимал Кишварду и сумел добыть победу с минимальным счетом - 1:0.

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Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров в стартовом составе выпустил украинца Игоря Харатина, а вот Александр Зубков появился на поле на 58-й минуте, сменив Шкварку. Единственный гол был забит на 75-й минуте благодаря усилиям Сигера.

Таким образом, Ференцварош увеличил свое преимущество над ближайшим преследователем в турнирной таблице до 12-ти очков, однако Фехервар, который проведет свой матч 14 июня, имеет шансы немного сократить отставание.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров возглавит Динамо, если команда не попадет в ЛЧ.

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Теги: Ференцварош, чемпионат Венгрии по футболу, футбол
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