"Кент за нож начал хвататься": Милевский - о драках с Алиевым

Футболисты чуть не дошли до поножовщины.

Футболист брестского Динамо Артем Милевский рассказал о конфликте с Александром Алиевым, когда они оба выступали за Динамо Киев.

“Были на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Царство небесное, Валентин Белькевич тогда еще был в Динамо, и Максим Шацких.

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Играем два на два. Понятно, открыли Сан-Мигель (пиво - прим.ред.). Они нас утюжат жестко. Мы в дурака играем. Играли не на деньги, а на отжимания. В то время где-то под сто отжались.

Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаем - тыщ-тыщ, друг друга по бороде. Эти нас разнимают, смеются, падают: “Кенты, вы что творите?“. Мы сразу успокоились и руки пожали, опять сели, сейчас порвем. Так ни разу и не смогли выиграть.

Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьезный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины“, - рассказал Милевский на своем YouTube-канале Миля.

Ранее Милевский рассказал, как Шевченко забирал у него пиво.