"Вы охр***ли?": Милевский рассказал, как Шевченко забирал у него пиво

Украинский специалист отдал алкоголь стюардессам.

Экс-форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский рассказал, как Андрей Шевченко забирал у него алкоголь перед подготовкой на чемпионат Европы.

“Команда, сборная Украины, летит в Турцию на семь дней с женами. Перед началом Евро. Для активной паузы - волейбольчик, пробежки, теннис. Летим. Жара, май. Жены впереди сели, а мы на галерке.

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Олег Гусев из рюкзачка достает Корону. Тут Шева пронюхал и бежит в конец салона. Говорит: “Так, что это вы тут устроили“. И он забрал пиво у Гусева и унес стюардессам.

Олег достает еще одно. Я ему: “Анатольевич, давай сюда“. И мы такие уже вдвоем сидим. Тут Шева снова возвращается. Или кто-то увидел, или рассказал ему… Мол, вы охренели, у нас чемпионат Европы через месяц, давайте готовиться. И опять забрал. И так было раза четыре.

Потом понял, взял этот рюкзак, унес. А прилетаем в Турцию, Блохин говорит - три дня выходных, я даже вообще не хочу вас видеть. Можете делать, что хотите. Красота!“, - рассказал Милевский на своем YouTube-канала Миля.

Ранее украинский эксперт заявил, что Шевченко убрал из национальной команды игроков, нарушавших атмосферу.