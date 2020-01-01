Фанат арендовал строительный кран, чтобы посмотреть футбольный матч

Мужчина придумал, как обойти запрет польских властей на посещение стадиона.

В Польше, как и во многих других странах, проведение футбольных матчей разрешено только при отсутствии зрителей на стадионах.

Впрочем, это не остановило болельщика польского клуба Шленск Томаша Жолкевича, который придумал оригинальный способ обойти решение властей.

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Мужчина отправился на выездной матч своей команды против Вислы Плоцк (2:1), и перед началом встречи арендовал строительный кран. Он поднялся на высоту около 22- метров и оттуда наблюдал за игрой любимой команды. На аренду Томаш потратил 100 злотых (около 700 гривен).

“Вначале владелец крана не хотел брать с меня деньги, но я настоял на оплате. Я заплатил ему 100 злотых, ведь это его работа, а он посвятил мне целых 2,5 часа“, - приводит слова Жолкевича Onet.

Отметим, что Шленск находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Польши, имея в своем активе 46 очков по итогам 29-ти матчей.

Ранее сообщалось, что фанаты Бенфики отправили в больницу Вайгля и Живковича, забросав автобус камнями.