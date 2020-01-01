Зинченко попал в сборную лучших футболистов 1996 года рождения по версии Bleacher Report

Издание отметило игру украинского футболиста.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в символическую сборную лучших футболистов 1996 года рождения по версии Bleacher Report.

Игроков оценивали по их текущим способностям или уровню влияния на игру своей команды.

Вашему вниманию команда 1996 года:

Вратарь: Андре Онана (Аякс);

Защитники: Бенжамен Павар (Бавария), Джанлука Манчини (Рома), Люка Эрнандес (Бавария), Александр Зинченко (Манчестер Сити);

Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Артур (Барселона), Юлиан Брандт (Боруссия Д);

Нападающие: Кингсли Коман (Бавария), Тимо Вернер (РБ Лейпциг), Лерой Сане (Манчестер Сити).

Отмечается, что что в команде нет слабого звена, но нет и футболиста мирового уровня. По десятибалльной шкале игроков оценили на восьмерку.