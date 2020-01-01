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Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ и календарь Евро-2020

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций проведет заседание в июне.
УЕФА
УЕФА
Getty Images

С 17 по 18 июня пройдет онлайн пресс-конференция в рамках заседания Исполкома УЕФА.

Основные пункты повестки первого дня:

  • Лига чемпионов-2019/20 и Лига Европы-2019/20 - 1/8 финала и связанные решения;
  • Лига чемпионов-2020/21 и Лига Европы-2020/21 - квалификация и групповой этап;
  • Лига чемпионов-2019/20 среди женщин - стадии, начиная с 1/4 финала;
  • Лига чемпионов-2020/21 среди женщин - календарь;
  • Юношеская лига УЕФА-2019/20 - календарь и оставшиеся стадии;
  • стадионы и расписание матчей Евро-2020;
  • стыковые матчи Евро-2020 и групповой этап Лиги наций-2020/21 - пересмотр календаря;
  • Чемпионат Европы среди молодежи 2019-21 - календарь и формат;
  • Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 17 лет и чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет - календарь и формат;
  • текущий отчет по футзальным турнирам.

Основные пункты повестки второго дня:

  • Чемпионат мира-2022 - процедура жеребьевки отборочного цикла;
  • правила лицензирования клубов и финансового фэйр-плей;
  • рекомендации УЕФА по игре головой.
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Теги: футбол, УЕФА
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Источник: uefa.com

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