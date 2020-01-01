Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ и календарь Евро-2020

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций проведет заседание в июне.

С 17 по 18 июня пройдет онлайн пресс-конференция в рамках заседания Исполкома УЕФА.

Основные пункты повестки первого дня:

Лига чемпионов-2019/20 и Лига Европы-2019/20 - 1/8 финала и связанные решения;

Лига чемпионов-2020/21 и Лига Европы-2020/21 - квалификация и групповой этап;

Лига чемпионов-2019/20 среди женщин - стадии, начиная с 1/4 финала;

Лига чемпионов-2020/21 среди женщин - календарь;

Юношеская лига УЕФА-2019/20 - календарь и оставшиеся стадии;

стадионы и расписание матчей Евро-2020;

стыковые матчи Евро-2020 и групповой этап Лиги наций-2020/21 - пересмотр календаря;

Чемпионат Европы среди молодежи 2019-21 - календарь и формат;

Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 17 лет и чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет - календарь и формат;

текущий отчет по футзальным турнирам.

Основные пункты повестки второго дня: