Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ и календарь Евро-2020
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций проведет заседание в июне.
С 17 по 18 июня пройдет онлайн пресс-конференция в рамках заседания Исполкома УЕФА.
Основные пункты повестки первого дня:
- Лига чемпионов-2019/20 и Лига Европы-2019/20 - 1/8 финала и связанные решения;
- Лига чемпионов-2020/21 и Лига Европы-2020/21 - квалификация и групповой этап;
- Лига чемпионов-2019/20 среди женщин - стадии, начиная с 1/4 финала;
- Лига чемпионов-2020/21 среди женщин - календарь;
- Юношеская лига УЕФА-2019/20 - календарь и оставшиеся стадии;
- стадионы и расписание матчей Евро-2020;
- стыковые матчи Евро-2020 и групповой этап Лиги наций-2020/21 - пересмотр календаря;
- Чемпионат Европы среди молодежи 2019-21 - календарь и формат;
- Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 17 лет и чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет - календарь и формат;
- текущий отчет по футзальным турнирам.
Основные пункты повестки второго дня:
- Чемпионат мира-2022 - процедура жеребьевки отборочного цикла;
- правила лицензирования клубов и финансового фэйр-плей;
- рекомендации УЕФА по игре головой.
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