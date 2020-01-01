Стало известно, когда возобновится МЛС

Турнир возобновится в необычном формате.

Руководство МЛС приняло решение возобновить матчи чемпионата с 8 июня, об этом сообщает The Guardian.

Читай также: В Серии А не объявят чемпиона, если турнир остановят после 15 июля

По информации источника, турнир будет проведен в необычном формате. Во Флориде, на полях комплекса ESPN Wide World of Sports, состоится турнир Disney World, в котором примут участие все 26 команд, входящие в МЛС.

Все команды будут распределены на шесть групп. Все поединки группового турнира будут введены в турнирную таблицу регулярного сезона МЛС.

16 лучших команд выйдут в плей-офф, а победитель сможет получить путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Отмечается, что тренировочный процесс в обычном режиме возобновится 24 июня.

Напомним, что регулярный чемпионат МЛС был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте после двух сыгранных туров.

Ранее сообщалось, что в Ла Лиге зафиксировали случай заболевания коронавирусом.