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Стало известно, когда возобновится МЛС

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Турнир возобновится в необычном формате.
МЛС возобновится 8 июня
МЛС возобновится 8 июня
Getty Images

Руководство МЛС приняло решение возобновить матчи чемпионата с 8 июня, об этом сообщает The Guardian.

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По информации источника, турнир будет проведен в необычном формате. Во Флориде, на полях комплекса ESPN Wide World of Sports, состоится турнир Disney World, в котором примут участие все 26 команд, входящие в МЛС.

Все команды будут распределены на шесть групп. Все поединки группового турнира будут введены в турнирную таблицу регулярного сезона МЛС. 

16 лучших команд выйдут в плей-офф, а победитель сможет получить путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Отмечается, что тренировочный процесс в обычном режиме возобновится 24 июня.

Напомним, что регулярный чемпионат МЛС был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте после двух сыгранных туров.

Ранее сообщалось, что в Ла Лиге зафиксировали случай заболевания коронавирусом.

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Теги: МЛС, MLS, футбол
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