Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен в Instagram
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду заработал больше всех в Instagram за прошедший год среди спортсменов, об этом сообщает BuzzBingo.
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По информации источника, общий доход португальского игрока составил 50,3 миллиона долларов. За прошедший год Криштиану опубликовал 43 рекламных поста в Instagram, что в среднем за одну запись - 1,17 миллионов долларов.
На втором месте оказался лидер Барселоны Лионель Месси, который заработал 30,4 миллионов долларов. Третью позицию занял индийских игрок в крикет Вират Кохли с доходом в 15,7 миллионов долларов.
Четвертое и пятое место заняли легендарный футболист Дэвид Бекхэм (11,6 миллионов долларов) и форвард ПСЖ Неймар (8,1 миллионов долларов).
Напомним, что Роналду установил мировой рекорд в Instagram.
Ранее сообщалось, что Мбаппе - самый дорогой футболист мира.
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