Экс-футболист Динамо может перебраться в Бельгию

Форвардом интересуются лидеры чемпионата.

Форвард Антверпена Дьемерси Мбокани, который ранее выступал за киевское Динамо, этим летом может покинуть турецкий клуб, об этом сообщает FootRDC.

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По информации источника, нападающий может перебраться в Бельгию. Лидеры чемпионата Брюгге и Гент хотят видеть в своем составе Мбокани.

Действующий контракт Мбокани с Антверпеном истекает 30 июня этого года. На данный момент стороны не могут договориться о продление соглашения.

Ранее сообщалось, что Ребров согласился возглавить Фенербахче.