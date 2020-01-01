Тренер дубля Шахтера Солигорск: Вернидуб - позитивный человек

Станислав Суворов лестно высказался в сторону украинского специалиста.

Тренер дубля солигорского Шахтера Станислав Суворов рассказал о работе с наставником основной команды Юрием Вернидубом.

“Успел ли установить контакт с Вернидубом? Да, поговорили. Честно говоря, в первый раз с главным тренером так хорошо пообщался. Позитивный человек. Вроде ничего не скрывал.

Рассказал, как будем играть по структуре, что требуется от меня. Сказал, что, скорее всего, будет давать игроков, которые не смогут выйти за основу.

Возрастной дистанции не чувствовалось. Впервые вижу, чтобы главный тренер так близко подпускал к себе незнакомого человека. Думаю, проблем не будет. Я позитивный, он позитивный - все отлично“, - цитирует специалиста журнал Большой футбол.

Отметим, что солигорский Шахтер занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси и отстает от БАТЭ на два пункта.