Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер дубля Шахтера Солигорск: Вернидуб - позитивный человек

Комментариев: 0
Станислав Суворов лестно высказался в сторону украинского специалиста.
Станислав Суворов
Станислав Суворов
www.bfmag.by

Тренер дубля солигорского Шахтера Станислав Суворов рассказал о работе с наставником основной команды Юрием Вернидубом.

“Успел ли установить контакт с Вернидубом? Да, поговорили. Честно говоря, в первый раз с главным тренером так хорошо пообщался. Позитивный человек. Вроде ничего не скрывал.

Рассказал, как будем играть по структуре, что требуется от меня. Сказал, что, скорее всего, будет давать игроков, которые не смогут выйти за основу.

Возрастной дистанции не чувствовалось. Впервые вижу, чтобы главный тренер так близко подпускал к себе незнакомого человека. Думаю, проблем не будет. Я позитивный, он позитивный - все отлично“, - цитирует специалиста журнал Большой футбол.

Отметим, что солигорский Шахтер занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси и отстает от БАТЭ на два пункта.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Беларуси, Юрий Вернидуб, Шахтер Солигорск
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь