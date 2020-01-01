Ярмоленко может присоединиться к Фенербахче вслед за Ребровым

Представители клуба уже согласовали дату трансфера с украинцем.

Руководство Фенербахче переговоры о трансфере полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает Star.com.tr.

Отмечается, что представители клуба уже согласовали потенциальную дату перехода с агентом футболиста. Стороны планируют осуществить трансфер в августе нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить Фенербахче.