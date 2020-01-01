Ярмоленко может присоединиться к Фенербахче вслед за Ребровым
Представители клуба уже согласовали дату трансфера с украинцем.
Руководство Фенербахче переговоры о трансфере полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает Star.com.tr.
Отмечается, что представители клуба уже согласовали потенциальную дату перехода с агентом футболиста. Стороны планируют осуществить трансфер в августе нынешнего года.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить Фенербахче.
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