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Роналдиньо - о домашнем аресте в Парагвае: К нам относятся хорошо

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Бразилец отметил, что получил поддержку от экс-партнеров по Барселоне.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал о домашнем аресте в отеле в Парагвае, а также отметил, что ему было важно услышать слова поддержки от экс-партнеров по Барселоне.

"К нам относятся хорошо, мы достаточно спокойны, но это были долгие 60 дней. Здесь мы занимаемся спортом, ходим в тренажерный зал.

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Те люди, которые сейчас сидят дома, понимают, как это - не иметь возможности делать то, к чему ты привык. Думаю, это навсегда останется с нами, когда мы переживем этот трудный период жизни.

Барселона всегда уважительно ко мне относилась, а мои бывшие партнеры понимают, что у меня непростые времена. Мне было важно услышать их слова и поддержку, чтобы поскорее пережить эту бурю", - приводит слова Роналдиньо Mundo Deportivo.

Напомним, Роналдиньо и его брата арестовали в Парагвае за пересечение границы по поддельным документам. Он провел некоторое время в тюрьме, а теперь находится под домашним арестом в пятизвездочном отеле.

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Теги: Роналдиньо, футбол, вне игры, домашний арест
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