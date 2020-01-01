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Ребров согласился возглавить Фенербахче - СМИ

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Украинский специалист может перебраться в чемпионат Турции.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Getty Images

Украинский тренер Сергей Ребров, ныне работающий в венгерском Ференцвароше, может перебраться в чемпионат Турции.

Как стало известно изданию Turkiye Gazetesi, 46-летний специалист согласился встать у руля Фенербахче. Ребров уже сообщил руководству венгерского клуба, что покинет команду после завершения сезона, и постоянно контактирует с представителями Фенербахче.

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Источник также отмечает, что президент турецкого клуба несколько раз лично разговаривал с Ребровым по телефону. Стоит сказать, что в период с 2002 по 2004 годы Ребров выступал за Фенербахче в качестве футболиста.

Руководство турецкого клуба отправило в отставку главного тренера Эрсуна Янала в начале марта. На данный момент Фенербахче занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров готов рассмотреть предложение киевского Динамо.

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Теги: Сергей Ребров, Фенербахче, чемпионат Турции по футболу, футбол
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