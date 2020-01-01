Тимощук - о победе в Суперкубке УЕФА: Мы отлично справились

Украинец выиграл трофей в составе Зенита.

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук поделился воспоминанием о победе Зенита над Манчестер Юнайтед в рамках Суперкубок УЕФА 2008.

“Зенит не испытывал робость перед Манчестером. Груз ответственности уже не висел над командой, был взят Кубок УЕФА. Мы готовились к этому матчу, понимали, что, если даже уступим такому легендарному клубу, ничего не произойдет.

Читай также: Шевченко: Не забуду те 12 секунд, когда шел, чтобы пробить решающий пенальти Буффону

Ехали на матч как на футбольный праздник. Хотелось просто на фоне такого соперника показать себя. Мне приходилось играть не только против Скоулза - случались дуэли с Руни, Тевезом. Скоулз очень быстро работает с мячом, моментально принимает решение.

Для меня главным было не дать соперникам проявить свои сильные стороны, не позволять быстро уходить в атаку. Думаю, мы отлично справились“, - рассказал Тимощук пресс-службе Зенита.

Ранее сообщалось, что Шевченко подпишет новый контракт с УАФ.