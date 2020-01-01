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Тимощук - о победе в Суперкубке УЕФА: Мы отлично справились

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Украинец выиграл трофей в составе Зенита.
Анатолий Тимощук с трофеем
Анатолий Тимощук с трофеем
Getty Images

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук поделился воспоминанием о победе Зенита над Манчестер Юнайтед в рамках Суперкубок УЕФА 2008.

“Зенит не испытывал робость перед Манчестером. Груз ответственности уже не висел над командой, был взят Кубок УЕФА. Мы готовились к этому матчу, понимали, что, если даже уступим такому легендарному клубу, ничего не произойдет.

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Ехали на матч как на футбольный праздник. Хотелось просто на фоне такого соперника показать себя. Мне приходилось играть не только против Скоулза - случались дуэли с Руни, Тевезом. Скоулз очень быстро работает с мячом, моментально принимает решение.

Для меня главным было не дать соперникам проявить свои сильные стороны, не позволять быстро уходить в атаку. Думаю, мы отлично справились“, - рассказал Тимощук пресс-службе Зенита.

Ранее сообщалось, что Шевченко подпишет новый контракт с УАФ.

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Теги: Анатолий Тимощук, Зенит, Суперкубок УЕФА, футбол
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