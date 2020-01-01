Мбаппе - самый дорогой футболист мира по версии CIES

Француз оценивается почти в 260 миллионов евро.

Авторитетный футбольный сайт CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих футболистов мира среди пяти лучших европейских лиг.

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Лидером рейтинга стал форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценивается почти в 260 миллионов евро. Вторую позицию занял вингер Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг (194,7 миллионов евро). Тройку лидеров замкнул полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо (179,1 миллионов евро).

Отметим, что шестикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси занял 21-ю позицию. Аргентинец оценивается в 100 миллионов евро. Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду на 70-й позиции. Трансферная стоимость португальца - 63 миллиона евро.

ТОП-10 самых дорогих футболистов по версии CIES:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 259,2 млн евро;

2. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 194,7 млн евро;

3. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) - 179,1 млн евро;

4. Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль) - 171,1 млн евро;

5. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) - 152,3 млн евро;

6. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 144,9 млн евро;

7. Садио Мане (Ливерпуль) - 139,2 млн евро;

8. Антуан Гризманн (Барселона) - 136,4 млн евро;

9. Альфонсо Дэвис (Бавария) - 133,5 млн евро;

10. Харри Кейн (Тоттенхэм) - 118,7 млн евро.

Ранее сообщалось, что Пеле - самый переоцененный игрок в истории футбола по версии Football365.