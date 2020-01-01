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Парень матери Неймара попал в больницу с порезами на руке

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Соседи утверждают, что пара могла поссориться.
Надин Гонсалвеш и Тьяго Рамос
Надин Гонсалвеш и Тьяго Рамос
www.correio24horas.com.br

Киберспортсмен Тьяго Рамос, который является бойфрендом матери форварда ПСЖ Неймара Надин Гонсалвеш, попал в больницу с порезами. Об этом сообщает Correio 24 Horas.

Отмечается, что в госпитале ему наложили 12 швов на правой руке и локте, а на следующий день выписали.

Представители Неймара утверждают, что Рамос пострадал во время бытового несчастного случая. Соседи, в свою очередь, заявили, что в день инцидента слышали крики в доме матери футболиста.

Напомним, парень матери Неймара ранее встречался с мужчинами.

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Теги: футбол, киберспорт, вне игры, Неймар, Тьяго Рамос, Надин Гонсалвеш
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