Парень матери Неймара попал в больницу с порезами на руке

Соседи утверждают, что пара могла поссориться.

Киберспортсмен Тьяго Рамос, который является бойфрендом матери форварда ПСЖ Неймара Надин Гонсалвеш, попал в больницу с порезами. Об этом сообщает Correio 24 Horas.

Отмечается, что в госпитале ему наложили 12 швов на правой руке и локте, а на следующий день выписали.

Представители Неймара утверждают, что Рамос пострадал во время бытового несчастного случая. Соседи, в свою очередь, заявили, что в день инцидента слышали крики в доме матери футболиста.

Напомним, парень матери Неймара ранее встречался с мужчинами.