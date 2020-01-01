Гюндоган сравнил Клоппа и Гвардиолу

Футболист считает специалистов лучшими тренерами в мире.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган рассказал о работе с тренером “горожан“ Хосепом Гвардиолой и наставником Ливерпуля Юргеном Клоппом.

“Клопп и Гвардиола - лучшие тренеры в мире. Я провел с Юргеном четыре года в дортмундской Боруссии. Это человек, которого я очень люблю. Он создает прекрасный командный дух и умеет мотивировать футболистов.

Пеп - настоящий тактический гений. Это тренер, который хочет знать каждую деталь игры. Ранее я не видел специалиста, который бы настолько разбирался в тактике. У Пепа и Клоппа разные стили, но они оба очень успешны“, - цитирует Гюндогана Fanatik.

Ранее Гюндоган назвал лучшего форварда в мире.