У Неймара украли удостоверение личности и требовали от его имени помощи у государства

Бразилец узнал о пропаже от представителей СМИ.

У форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара украли удостоверение личности. Об этом сообщает UOL Esporte.

Отмечается, что вор использовал документы бразильца, чтобы потребовать помощи у государства в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Интересно, что Неймар и его окружение узнали о пропаже только после того, как с ним связались представители СМИ.

Ранее сообщалось, что Неймар может потерять половину зарплаты из-за пандемии коронавируса.