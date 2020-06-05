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У Неймара украли удостоверение личности и требовали от его имени помощи у государства

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Бразилец узнал о пропаже от представителей СМИ.
Неймар
Неймар
Getty Images

У форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара украли удостоверение личности. Об этом сообщает UOL Esporte.

Отмечается, что вор использовал документы бразильца, чтобы потребовать помощи у государства в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Интересно, что Неймар и его окружение узнали о пропаже только после того, как с ним связались представители СМИ.

Ранее сообщалось, что Неймар может потерять половину зарплаты из-за пандемии коронавируса.

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Теги: футбол, Неймар, ПСЖ, сборная Бразилии, вне игры
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