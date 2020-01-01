Милевский и Нойок принесли Динамо-Брест победу над Минском
В поединке также принял участие Евгений Хачериди.
Динамо-Брест крупно обыграло Минск в рамках 12 тура чемпионата Беларуси.
Украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок вышли на поле в составе хозяев с первых минут.
На счету Артема забитый гол, а Александр оформил две результативные передачи.
Динамо Брест – Минск – 6:1
Голы: Кики, 27, Нойок, 49, Гордейчук, 64, Лаптев, 71, Савицкий, 74, 82 - Евдокимов, 6.
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