Милевский и Нойок принесли Динамо-Брест победу над Минском

В поединке также принял участие Евгений Хачериди.

Динамо-Брест крупно обыграло Минск в рамках 12 тура чемпионата Беларуси.

Украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок вышли на поле в составе хозяев с первых минут.

На счету Артема забитый гол, а Александр оформил две результативные передачи.

Динамо Брест – Минск – 6:1

Голы: Кики, 27, Нойок, 49, Гордейчук, 64, Лаптев, 71, Савицкий, 74, 82 - Евдокимов, 6.