Экс-тренер Динамо объявил о начале выпуска спортивной одежды

Специалист запустил свою линейку одежды.

Бывший главный тренер Динамо и московского Локомотива Юрий Семин объявил о начале выпуска спортивной одежды.

В Instagram специалист сообщил о том, что намерен запустить продажу собственной линейки одежды.

“Вместе с Олово мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах!“, - написал специалист.

Ранее сообщалось, что Семин в третий раз может возглавить Динамо. После этого уже успели дать свои комментарии сам наставник и президент “бело-синих“ Игорь Суркис.