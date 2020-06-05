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Экс-тренер Динамо объявил о начале выпуска спортивной одежды

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Специалист запустил свою линейку одежды.
Юрий Семин
Юрий Семин
Getty Images

Бывший главный тренер Динамо и московского Локомотива Юрий Семин объявил о начале выпуска спортивной одежды.

В Instagram специалист сообщил о том, что намерен запустить продажу собственной линейки одежды.

“Вместе с Олово мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах!“, - написал специалист.

Ранее сообщалось, что Семин в третий раз может возглавить Динамо. После этого уже успели дать свои комментарии сам наставник и президент “бело-синих“ Игорь Суркис.

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Теги: Юрий Семин, вне игры
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