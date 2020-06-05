Агент Реброва: Мы готовы рассмотреть предложение от Динамо

Специалист может вернуться в Украину.

Агент главного тренера Ференцвароша Сергея Реброва Шандор Варга рассказал об интересе к украинскому специалисту со стороны других команд.

“Действительно, кроме Динамо претендентами на Сергея Реброва называются еще несколько клубов, в том числе из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент Фенербахч. В Турции хорошо его помнят, он там играл, они следят за тренерскими успехами Реброва.

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У Сергея Реброва действующий контракт с Ференцварошем еще на три года. Он счастлив в Будапеште, рядом с ним его семья и клуб тоже доволен его работой. В Венгрии победили коронавирус, возобновился футбол, на стадионы приходят болельщики.

Сергей чувствует себя в этой команде хорошо и покидать ее не собирается. Впрочем, в тренерской карьере никогда нельзя далеко на будущее загадывать. И нам приятно, что к его услугам есть интерес.

Предложения от Динамо не было, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть, как и любое другое предложение.

Что касается Динамо, то ни я, ни Сергей не теряем связь с его родным клубом, мы поддерживаем отношения с семьей Суркисов. В феврале я был в Киеве на матче Динамо, мы общались, виделись с Леонидом Буряком“, - приводит слова агента Meta-raitings.

Ранее сообщалось, что Ребров может возглавить топ-клуб Турции.