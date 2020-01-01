Милевский: В Беларуси запрещено говорить о коронавирусе

Люди не обращают внимание на Covid-19.

Форвард брестского Динамо Артем Милевский рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

“С ребятами после игры можем собраться, потрещать. По домам, кто что. У нас все открыто, в любой момент можно сходить куда-то. Даже в масках мало кто ходит.

Никто не любит афишировать, никто не любит об этом говорить. Даже запрещено об этом говорить в нашей стране. У нас, вроде как, все в порядке“, - рассказал форвард на своем YouTube-канале Миля.

Ранее Зинченко рассказал Милевскому, что в тапочках ездит на тестирование на COVID-19.